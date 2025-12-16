Aseguran droga valuada en más de 500 mil pesos en Nuevo Laredo

Elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguraron dosis de droga valuada en más de 500 mil pesos en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además encontraron cartuchos y un vehículo.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano aseguraron 1,725 dosis de cocaína, 175 de metanfetamina, 75 de marihuana, diversos cartuchos y un vehículo. El costo de la droga asegurada es de 502 mil pesos.

Todo lo asegurado fue entregado a las autoridades correspondientes para las investigaciones necesarias. No se reportó la detención de personas.