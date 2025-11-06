Profepa revisa árboles de Navidad en cruces de Reynosa y Nuevo Laredo

Empezó el operativo para revisar árboles de Navidad, provenientes de Estados Unidos, en cruces de Reynosa y Nuevo Laredo y prevenir la entrada de plagas forestales exóticas que puedan afectar los ecosistemas del país.

Se trata del "Operativo de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad", temporada 2025 que implementa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y se desarrollará del 4 de noviembre al 5 de diciembre.

El operativo se lleva a cabo en cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2020, que establece las medidas fitosanitarias para la importación de árboles naturales de los géneros Pinus y Abies, así como de la especie Pseudotsuga menziesii. En 2024, se verificaron 567,330 árboles importados de los Estados Unidos.

"Es prioritario, ya que nuestro país es uno de los centros de mayor diversificación de especies de pinos, por lo que el ingreso de una plaga exótica (particularmente de importancia cuarentenaria) tendría graves repercusiones ecológicas en la salud ecosistémica y económicas en las cadenas de valor asociadas al sector forestal y agrícola", señala la Profepa.

Revisan para detectar la posible presencia de plagas cuarentenarias o enfermedades en los árboles.

¿Dónde se realizará la inspección?

La inspección se realizará principalmente por los puntos fronterizos de Tijuana y Mexicali, Baja California; Piedras Negras, Coahuila; Zaragoza, Chihuahua; Colombia, Nuevo León; San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora; Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El personal de la Profepa realiza las verificaciones mediante revisiones oculares, muestreos dirigidos y análisis de laboratorio, a fin de detectar la posible presencia de plagas cuarentenarias o enfermedades en los árboles. En caso de encontrar organismos de riesgo, los ejemplares serán retenidos o devueltos a su país de origen, conforme a los dictámenes técnicos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Dirección General de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras de la Profepa coordina el programa a nivel nacional y se coordina con las Oficinas de Representación de la Profepa en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, cuenta con la participación de la Secretaría de Economía, que valida los registros de verificación correspondientes.