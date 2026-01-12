Frío deja dos refugiados en frontera

Temperaturas de un dígito en el municipio de Nuevo Laredo fueron las que marcaron la pauta para que autoridades de Protección Civil de esa localidad pusieran en marcha el operativo carrusel y proteger a personas en situación de calle, indicó el coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario mencionó que por fortuna no hubo afectaciones a la ciudadanía, solo fuertes vientos y temperaturas menores a los 10 grados, principalmente en la zona fronteriza norte.

Acciones de la autoridad ante el frío extremo

Dijo que fue en Nuevo Laredo donde se utilizaron los refugios temporales, en donde se dio asilo a dos personas en situación de calle, quienes fueron atendidos por funcionarios de dicho municipio.

Señaló que, de acuerdo con pronósticos, el lunes será el día más frío del temporal, recuperándose un poco la temperatura en los próximos días y será para el jueves que otro sistema ingrese a la entidad, por lo que se estima haya otro descenso térmico.

Recomendaciones de seguridad para la población

Exhortó a la población a acatar las recomendaciones de seguridad y con ello prevenir situaciones que pongan en riesgo su integridad, como lo es el uso de fogones para calentarse o las resistencias para calentar agua.

Además, refirió que en caso de detectar a personas en situación vulnerable se pida el apoyo de Protección Civil de cada municipio, para que sean llevados a los refugios temporales.