“Tren del Golfo de México”, nombre de la vía de CDMX a Nuevo Laredo

Nuevo Laredo.- Al dar un mensaje con motivo de su primer año de gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que la vía ferroviaria que conectará a la Ciudad de México con Nuevo Laredo llevará el nombre de “Tren del Golfo de México”.

La Presidenta cerró su gira por los estados con un evento en el Zócalo capitalino, este domingo 5 de octubre, donde dirigió un mensaje a la población, enumerando los alcances de su gobierno de México a un año de estar al frente de él.

Cuando tocó el tema sobre las obras ferroviarias estratégicas en México mencionó que se empezó la construcción del tren Ciudad de México-Pachuca, los trenes de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo, como parte del tren del norte México-Nuevo Laredo.

Fue en éste último donde hizo una pausa en su mensaje y preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo en que se llame “Tren del Golfo de México”.

“A ver cómo ven, que les parece si a ese tren le ponemos “Tren del Golfo de México”, levante la mano el que esté de acuerdo, lo voy a poner a votación, quién está de acuerdo que el tren que va de México a Nuevo Laredo se llame “Tren del Golfo de México”… mayoría”.

Añadió que también ya empezó la construcción del tren Querétaro-Irapuato como parte del tren Ciudad de México-Nogales, así como el tren Maya de carga con su línea Puerto Progreso a cargo de ingenieros militares y avanzaron en el tren interoceánico en los tramos Oaxaca-Chiapas y Roberto Ayala-Paraíso, Tabasco, bajo la responsabilidad de Marina.

Acueducto para Ciudad Victoria

Sheinbaum Pardo mencionó también el programa para tecnificación de riego agrícola el cual está en marcha para 18 distritos ubicados en 18 estados de la república. Además de los 20 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento como el Acueducto Ciudad Victoria dos.