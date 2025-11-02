Transforman calles de villas de San Miguel

Con emoción y orgullo, las familias de la colonia Villas de San Miguel recibieron a la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien encabezó la entrega de importantes obras de repavimentación con concreto hidráulico, con una inversión cercana a los 12 millones de pesos, que están cambiando el rostro de esta comunidad y mejorando la calidad de vida de más de 3 mil 150 habitantes.

Canturosas Villarreal subrayó que su administración trabaja día y noche, sin descanso, para seguir cumpliendo los compromisos con los neolaredenses.

"Para nosotros es muy importante que los ciudadanos se sientan atendidos, que participemos todos en esta mejor ciudad que estamos construyendo y transformando juntos", expresó la alcaldesa ante los vecinos reunidos, destacando el esfuerzo conjunto entre gobierno y comunidad para mantener en óptimas condiciones las obras que se entregan.

En esta colonia, donde por años las calles fueron el principal problema, el Gobierno Municipal ha invertido más de 11 millones 971 mil pesos para repavimentar 5 mil 062 metros cuadrados con concreto hidráulico de alta resistencia, atendiendo así una de las demandas más sentidas de la población.

Las obras entregadas fueron la calle San Eliseo, entre San Armando y San Jacinto con una inversión de 2 millones 570 mil 852 pesos y una superficie de mil 124 metros cuadrados. La calle Santa Úrsula, entre San Jacinto y San Augusto, ahí se invirtieron 2 millones 644 mil 376 pesos y una superficie de mil 177 metros cuadrados.

Posteriormente la alcaldesa se trasladó a la calle Santa Edelfina, entre San Armando y San Augusto para inaugurar esta repavimentación con concreto hidráulico, la cual tuvo una inversión de 5 millones 359 mil 461 pesos y una superficie: 2 mil 264 metros cuadrados.

Por último se cortó el listón inaugural de la calle San Miguel, entre San Armando y San Rafael donde el gobierno municipal invirtió un millón 396 mil 415 pesos para la repavimentación también con concreto hidráulico y una superficie de 495 metros cuadrados.

Cada una de estas vialidades fue rehabilitada con subbase, base, mejoramiento de terracerías, juntas de construcción, cambio de tomas y descargas domiciliarias, además de señalamiento horizontal y vertical, garantizando una mayor durabilidad y seguridad vial.

Durante su mensaje, la presidenta municipal recordó que desde su primera administración se ha trabajado de manera constante en repavimentaciones, alumbrado, techumbres, espacios deportivos y educativos en Villas de San Miguel, con una inversión acumulada de más de 178 millones de pesos en obra pública desde 2021.

"Afortunadamente hemos avanzado mucho. En la primera administración repavimentamos muchísimo y en esta segunda seguimos trabajando igual: escuchando, atendiendo y cumpliendo", enfatizó.

El vecino Alfredo Solís Giménez expresó su agradecimiento en nombre de la comunidad y refrendó su respaldo a la alcaldesa por los resultados que ha tenido la colonia en infraestructura vial a partir de su administración.