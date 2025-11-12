Fortalecen cooperación municipio y sindicato de maquiladoras en Laredo

En un acto significativo para el movimiento obrero, la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, confirmó su liderazgo político y su estrecha relación con la base trabajadora de la ciudad, al acudir como invitada especial a la Asamblea Solemne Representativa del Sindicato Local de Trabajadores de la Industria Maquiladora en Nuevo Laredo donde Roberto Celestino Flores Huerta asumió la Secretaría General del sindicato.

El evento contó con la participación del secretario general de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas (CTM), Edmundo García Román, y del secretario general adjunto, Reynaldo Javier Garza Elizondo, quienes reconocieron la disposición de la alcaldesa de seguir construyendo alianzas en favor del bienestar laboral y la paz social en Nuevo Laredo.

¿Cuál es la importancia del relevo sindical?

Durante su intervención, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó la importancia de este relevo sindical para el fortalecimiento del diálogo laboral y el bienestar de las y los trabajadores de la industria maquiladora y reiteró que su gobierno continuará con el impulso al desarrollo industrial de la mano del sindicato y los trabajadores neolaredenses.

"En este gobierno tienen a una aliada comprometida con ustedes. Desde el Gobierno Municipal seguiremos coadyuvando en todas las acciones que fortalezcan la defensa de los derechos laborales, la estabilidad en el trabajo y la paz social que tanto necesita nuestra ciudad, porque estoy convencida de que las y los trabajadores son el corazón que mueve a Nuevo Laredo", destacó Canturosas Villarreal.

¿Quién es el nuevo secretario del sindicato?

También reconoció al nuevo dirigente, Roberto Celestino Flores Huerta, por asumir la responsabilidad de dirigir los destinos del gremio maquilador, reiterando el apoyo del gobierno local. "Enhorabuena por este nuevo capítulo en la historia del sindicato. Sigamos trabajando juntos por un futuro de diálogo, equidad y prosperidad para todos", señaló la alcaldesa.

Reynaldo Javier Garza Elizondo, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas destacó el momento económico e industrial por el que atraviesa Nuevo Laredo y aseguró que es esencial el trabajo entre el sector maquilador y el gobierno. "Reconocemos el trabajo de la alcaldesa que frente de la administración municipal, se ha logrado conquistas, indiscutibles para la sociedad de Nuevo Laredo y que se ha ganado el respeto, el cariño, el afecto del sector obrero organizado, Nuevo Laredo atraviesa un momento único que favorece sin duda al desarrollo económico e industrial", aseguró Garza Elizondo.

¿Qué legado deja el ex secretario general?