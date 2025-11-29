Planta de tratamiento de aguas residuales de Nuevo Laredo va al 70 por ciento

Autoridades estatales y municipales, supervisaron el avance de la rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nuevo Laredo, la cual permitirá tratar hasta mil 360 litros por segundo.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya supervisó la obra que registra un avance del 70 por ciento. Acompañado por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, el gobernador escuchó la explicación del secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez.

Para la obra se aplica una inversión conjunta por más de 82 millones de dólares con el NADBANK y la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y consolidará a Tamaulipas como uno de los estados que más invierten en el saneamiento del recurso hídrico.

Se indicó que, junto con la Planta Oradel y la Planta Norponiente, logrará tratar el 100 por ciento de las aguas residuales de la ciudad, para colaborar en el saneamiento del río Bravo.

En esta obra, el Gobierno de Tamaulipas realiza una inversión de 9.5 millones de dólares, cantidad que se suma a las aportaciones municipales, federales, del NADBANK y la CILA, contribuyendo para dar cumplimiento a la Ley de Aguas Nacionales y fomentar el reúso de agua tratada.