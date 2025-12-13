Entregan lentes en Nuevo Laredo

Con el compromiso de seguir impulsando acciones que mejoran la calidad de vida de las familias neolaredenses, el Gobierno Municipal realizó la tercera jornada de entrega gratuita de lentes, beneficiando en esta ocasión a 260 personas de todas las edades, quienes ahora podrán desempeñar sus actividades cotidianas con mayor comodidad y bienestar.

¿Cómo impacta la entrega de lentes en la comunidad?

Esta acción forma parte del programa permanente de salud visual impulsado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y el Republicano Ayuntamiento, cuyo objetivo es atender necesidades reales en los hogares y contribuir al desarrollo integral de la ciudadanía.

Con esta nueva entrega, la administración suma 575 pares de lentes otorgados, un respaldo directo a la economía familiar y a la inclusión social de quienes requieren este apoyo para estudiar, trabajar o realizar tareas esenciales del día a día.

Acciones de la autoridad para mejorar la salud visual

Durante el evento, efectuado en la Sala Sergio Peña, la alcaldesa destacó la importancia de fortalecer este tipo de programas que impactan de manera inmediata y positiva en la vida de las personas.

"Estos lentes representan igualdad de oportunidades; son una muestra de que en Nuevo Laredo trabajamos para que nadie se quede atrás por no poder costear un servicio tan básico para su bienestar. Agradezco profundamente a las y los integrantes del Cabildo, quienes recorren sus sectores, detectan necesidades y gestionan soluciones que cambian vidas", expresó Canturosas Villarreal.