Trabajan en Laredo en la salud mental

Con el objetivo de llegar a más personas y fomentar la conciencia sobre la importancia de la salud mental, el Instituto Municipal de Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA) llevó a cabo la jornada “A platicar a la plaza” en uno de los espacios públicos más concurridos de Nuevo Laredo; la Plaza Hidalgo.

Durante esta actividad, los ciudadanos tuvieron acceso a orientación psicológica gratuita en el momento, además de recibir información sobre temas de gran relevancia como la ansiedad, depresión, bullying, adicciones, salud mental y prevención de conductas suicidas.

La dinámica permitió que las familias y transeúntes que disfrutaban de la plaza pudieran acercarse de manera directa y sencilla a los especialistas de IMPACTA, quienes ofrecieron pláticas y material informativo para reforzar la cultura de la prevención.