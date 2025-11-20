Inauguran plaza de la mujer en Nuevo Laredo

Ante cientos de familias que abarrotaron y disfrutaron del renovado espacio público, bajo el espectáculo de una fuente iluminada con música y chorros danzantes, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la inauguración de la nueva Plaza de la Mujer.

La obra convierte a Nuevo Laredo en la única ciudad del Tamaulipas con un espacio público diseñado desde una perspectiva integral de género, con significado social y político, al consolidarse como un espacio seguro, integral y digno para las mujeres.

¿Qué representa la Plaza de la Mujer?

La presidenta municipal, acompañada de Marcia Benavides Villafranca, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, encendieron las luces de esta emblemática plaza que a partir de ahora será punto de encuentro para las familias neolaredenses.

Durante su mensaje, la alcaldesa subrayó el compromiso de su gobierno con la igualdad sustantiva y la protección de los derechos de las mujeres, afirmó que la Plaza de la Mujer, ubicada en la colonia Concordia, es una estrategia transversal que conjuga prevención, seguridad, capacitación y reconstrucción comunitaria.

“Con la creación de la Plaza de la Mujer, consolidamos un espacio que honra nuestra historia, nuestra lucha y nuestros logros. Este lugar no solo embellece a Nuevo Laredo, sino que simboliza la fuerza, la resiliencia y el papel fundamental que las mujeres desempeñamos en la transformación de nuestra ciudad. Es un homenaje vivo a todas y un recordatorio del camino que aún debemos recorrer juntas”, expresó la alcaldesa.

¿Cuál es el impacto de este espacio público?

Canturosas Villarreal aseguró que esta nueva plaza representa un espacio construido desde la visión de las mujeres y para las mujeres, dijo es un “rincón pensado” para su seguridad, su desarrollo y su empoderamiento, un reconocimiento a su papel transformador y un mensaje claro de que Nuevo Laredo apuesta por una agenda de género moderna, solidaria y activa.