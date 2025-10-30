Entrega alcaldesa pavimentaciones

Las calles de las colonias La Fe, La Fe II y Unidad Nacional hoy lucen diferentes: más seguras, funcionales y con servicios dignos para sus habitantes. La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, encabezó la entrega de obras de drenaje y repavimentación con una inversión superior a los 6.3 millones de pesos, lo cual refleja el compromiso de su gobierno con el bienestar de cada familia neolaredense.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del trabajo continuo que su administración realiza para modernizar las vialidades y garantizar servicios básicos eficientes.

"Con estas obras reforzamos la infraestructura sanitaria y mejoramos nuestras calles, porque sabemos que un drenaje en buen estado y vialidades seguras son esenciales para el bienestar de nuestras familias y el desarrollo de nuestra ciudad. Cada obra representa progreso, salud y bienestar para nuestra gente. Seguiremos trabajando con responsabilidad y resultados, porque Nuevo Laredo merece infraestructura moderna y servicios públicos de calidad", afirmó la alcaldesa.

¿Qué obras se entregaron?

Entre los proyectos entregados destacan la rehabilitación de subcolector sanitario en la calle Eva Sámano entre Villagrán y Vías BJ, beneficiando directamente a vecinos de las colonias Unidad Nacional y La Fe con una inversión de 3 millones 735 mil pesos. También se realizó la pavimentación con carpeta asfáltica en la Lateral Oriente de la calle Eva Sámano de López Mateos, entre Xicoténcatl y Villagrán, en la colonia La Fe, con una inversión de 914 mil 039 pesos y una superficie de 677 metros cuadrados.

¿Cuál es el impacto de estas obras?