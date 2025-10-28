Entregan obras a escuelas en Nuevo Laredo

Con gran emoción y rodeada de sonrisas de niñas y niños, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal realizó una gira de trabajo para entregar importantes obras de infraestructura educativa en planteles de nivel preescolar y de educación especial ubicados en las colonias Francisco Villa, La Fe y Las Torres, acciones que representan una inversión directa en el futuro de las niñas y niños de Nuevo Laredo.

Durante la jornada, la alcaldesa reafirmó su compromiso de seguir impulsando una educación de calidad con espacios seguros, modernos y dignos para el aprendizaje.

"Cada aula rehabilitada, cada barda y cada techumbre significan mucho más que una obra: representan esperanza, bienestar y oportunidades para nuestra niñez. Estamos construyendo juntos el futuro de Nuevo Laredo", expresó Canturosas Villarreal durante la entrega.

Durante la gira de trabajo, la alcaldesa inauguró la construcción de barda perimetral del Jardín de Niños "Profra. Rosalinda Ramírez Hernández", el canal de desagüe, techumbre, instalaciones eléctricas y rehabilitación de aulas en este plantel, con una inversión de 1 millón 578 mil pesos, con una superficie intervenida de 165 metros cuadrados.

En la colonia Francisco Villa, la actual administración ha invertido 6 millones 954 mil 739 pesos en distintas obras entre 2021 y 2024, que incluyen pavimentaciones, rehabilitación de alumbrado, alcantarillado y áreas deportivas.

Posteriormente, Canturosas Villarreal entregó en el Jardín de Niños "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta", la construcción de una barda perimetral, con una inversión de 711 mil 246 pesos y una superficie de 72.80 metros lineales.

César López Ramos, director del Jardín de Niños "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta", expresó su agradecimiento por la entrega de la nueva obra.

"Con orgullo y gran satisfacción recibimos esta magna obra que beneficia a nuestra institución al brindarnos un espacio seguro y adecuado para albergar a todos nuestros niños, con instalaciones acordes a su edad y a sus necesidades. La presidenta municipal se ha preocupado por el bienestar y la transformación no solo de este jardín, sino de toda la ciudad", destacó el director.

La presidenta resaltó que la Colonia La Fe ha sido una de las más atendidas en materia de infraestructura pública durante su administración, con una inversión acumulada de 91 millones 680 mil 802 pesos en los últimos años, en obras de alumbrado, vialidad, áreas recreativas y saneamiento.

Como parte final de la gira, la presidenta acudió al Centro de Atención Múltiple No. 55 municipal donde inauguró la construcción de barda perimetral y techumbre, con una inversión de 1 millón 617 mil 349 pesos y una superficie de 139 metros cuadrados.

En la colonia Las Torres, la actual administración ha invertido 3 millones 897 mil 833 pesos en diferentes proyectos entre 2021 y 2024, como rehabilitación de espacios deportivos, áreas recreativas, drenaje sanitario y alumbrado público.



