Dignifican los accesos a colonias

En una gira de trabajo por la colonia Valles de Anáhuac, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó importantes obras de infraestructura vial que representan una inversión superior a los 9 millones 726 mil pesos, acciones que transforman los accesos y mejoran de manera directa la movilidad y calidad de vida de miles de familias del sector.

Impacto de las obras en la comunidad

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que estas obras responden a una demanda histórica de los vecinos, quienes ahora cuentan con calles principales dignas, seguras y funcionales, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo de esta colonia.

"Cada peso que invertimos en infraestructura es una apuesta por el bienestar de las familias de Nuevo Laredo. Estas obras no son solo concreto y pavimento; son mejores trayectos, mayor seguridad y una ciudad más justa para todas y todos. Mi compromiso es claro: seguir transformando la ciudad con hechos, no con promesas", expresó la presidenta municipal.

Como parte de la gira, Canturosas Villarreal inauguró la repavimentación con concreto hidráulico de la Quinta Avenida, donde en el cuerpo poniente se rehabilitó una superficie de mil 700 metros cuadrados, con una inversión de 4 millones 217 mil pesos, mientras que en el cuerpo oriente se intervinieron más de 700 metros cuadrados, con una inversión de un millón 500 mil pesos.

Detalles de la inversión en infraestructura vial

También entregó la pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 27, obra en la que se invirtieron 2 millones 228 mil pesos para renovar más de 800 metros cuadrados, y la repavimentación de la Avenida 6, con una inversión superior a 1 millón 440 mil pesos, para la reparación de 307 metros cuadrados.

Acompañada de vecinos del sector, la presidenta municipal refrendó su compromiso de continuar impulsando obras que fortalezcan la infraestructura urbana, consolidando su liderazgo político y una visión de gobierno enfocada en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y en construir un Nuevo Laredo con desarrollo, orden y bienestar para todas las familias.

"Alcaldesa, gracias por su trabajo constante en nuestras calles y por sacar adelante a Nuevo Laredo, cuenta con todo nuestro apoyo para continuar con esta transformación que beneficia a todos", destacó la vecina Bertha Alicia Montoya.

Compromiso de la alcaldesa con la movilidad

Durante la entrega de obras estuvieron presentes síndicos, regidores y funcionarios del Gobierno Municipal.