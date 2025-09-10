Gran respuesta a programa Empleo En Tu Colonia

Con gran éxito se llevó a cabo una nueva edición más del programa impulsado por el Gobierno Municipal, "Empleo en tu Colonia" en la Plaza Miguel Hidalgo, donde cientos de personas acudieron en busca de una oportunidad laboral.

Durante la jornada, que se extendió hasta la 1:00 de la tarde, se ofertaron más de 400 vacantes en distintos sectores, entre ellos transporte, agencias aduanales, comercio y servicios.

Entre las empresas participantes destacaron Tersamundi, UMAN, Hospital San Gerardo, Agua Liv, Farmacias Guadalajara, Total Play, Truck Movers, Senda City y PABS (Programa de Apoyo de Beneficio Social), que pusieron a disposición de los asistentes una amplia cartelera de empleos.