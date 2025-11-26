Alistan jornada de vacunación

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo anunció el inicio de la jornada de vacunación contra la influenza y el neumococo en todas las Clínicas UNE de la ciudad, con el objetivo de proteger a la población durante la temporada invernal.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que la campaña ya está activa y abierta para personas de todas las edades que deseen acudir a su clínica más cercana. "En todas, en todas las Clínicas UNE de Nuevo Laredo habrá vacunación contra la influenza y el neumococo. Aprovechen: lleven a los adultos mayores, a sus hijos, vayan ustedes mismos, inviten al vecino. A partir de hoy ya pueden acudir y recibir su vacuna de manera gratuita", señaló la presidenta municipal.

¿Qué detalles se conocen sobre la jornada de vacunación?

Además, anunció que este sábado 29 de noviembre en el Monumento Fundadores de 10 de la mañana a 4 de la tarde se realizará una jornada especial Drive Thru, modalidad que se ha consolidado como una práctica ágil y segura para la comunidad. "Como ya es costumbre, este sábado tendremos nuestro Drive Thru para que solamente saquen el bracito y ahí mismo se les aplique la vacuna contra la influenza y el neumococo. Todo totalmente gratuito, gracias al apoyo de nuestros amigos del sector salud", agregó.