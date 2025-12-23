Consolida finanzas sanas gobierno de NL

Como resultado de una política pública orientada a la responsabilidad financiera, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo consolida avances históricos en la recaudación del impuesto predial, fortaleciendo de manera directa la capacidad del municipio para impulsar obras y acciones de alto impacto social.

Incremento del 32% en recaudación del impuesto predial

A la fecha, se cuenta con más de 105 mil 400 cuentas recaudadas, lo que representa un incremento del 32 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando al cierre del ejercicio se alcanzaron alrededor de 95 mil cuentas. En términos financieros, la recaudación acumulada por concepto de impuesto predial asciende a 182 millones 206 mil 250 pesos, cifra histórica que permite fortalecer las finanzas municipales y garantizar mayores recursos para la ejecución de obras, programas y servicios en beneficio de la ciudadanía.

Carmen Lilia Canturosas destaca la confianza ciudadana

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que estos resultados son reflejo de una administración cercana y responsable. "Quiero compartirles que hoy nuestro municipio registra muy buenos resultados en la recaudación del impuesto predial, reflejo de la confianza de la ciudadanía y del trabajo responsable que venimos realizando. Cuando gobierno y sociedad trabajamos de la mano, Nuevo Laredo avanza con orden, responsabilidad y bienestar para todas y todos", expresó la alcaldesa.

Condonación del 100% en recargos del impuesto predial

La alcaldesa informó que el Gobierno Municipal, a través del Cabildo, autorizó la condonación del 100 por ciento en recargos del impuesto predial durante el mes de enero de 2026, como una medida de apoyo directo a la economía de las familias neolaredenses.