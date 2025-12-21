Efectiva ´Ruta Segura´

Nuevo Laredo se reafirma como la frontera más segura y confiable para el ingreso de paisanos procedentes de Estados Unidos a territorio mexicano, gracias a los operativos de seguridad y a la estrategia de Ruta Segura implementada de manera coordinada por los tres niveles de gobierno, así como al liderazgo firme y permanente de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien ha priorizado la seguridad y la tranquilidad de las familias.

¿Qué acciones implementa Nuevo Laredo para la seguridad?

Durante la actual temporada de cruce, cientos de connacionales han elegido a Nuevo Laredo como su principal puerta de entrada a México, destacando la presencia policial, la vigilancia constante y el acompañamiento en carreteras, factores que generan confianza y tranquilidad a quienes regresan para reencontrarse con sus familias, especialmente en fechas decembrinas.

Este esfuerzo integral de seguridad responde a la visión nacional y estatal encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes han impulsado una política de protección y acompañamiento a los paisanos que regresan al país.

Gracias a esta coordinación, se estima que en los últimos días han cruzado por Nuevo Laredo más de 25 mil vehículos, lo que confirma a esta frontera como la más utilizada y confiable para ingresar a México durante la presente temporada.

Testimonios de paisanos sobre el cruce por Nuevo Laredo

Zenaida Domínguez Sánchez, proveniente de Minneapolis, compartió que, a pesar de las difíciles condiciones climáticas en Estados Unidos, decidió cruzar por Nuevo Laredo por la seguridad que ofrece.

"Siempre escogemos Nuevo Laredo porque aquí hay seguridad, eso se agradece. Nos sentimos tranquilos y confiados, y queremos agradecerle a la presidenta porque se nota el trabajo que se hace para cuidarnos", expresó, al señalar que este cruce les permite viajar con mayor tranquilidad rumbo a Puebla para pasar la Navidad con sus seres queridos.

Por su parte, Brenda Leticia Juárez Sixtos, originaria de Arkansas, señaló que, aunque el trayecto es largo, Nuevo Laredo es su cruce habitual por la cercanía y por la vigilancia que se observa durante el día.

"Siempre hemos cruzado por aquí, es una frontera muy utilizada y el trámite se nos hace fácil. La seguridad ha mejorado y recomendamos cruzar de día", afirmó, al destacar que el acompañamiento y la presencia de autoridades generan mayor confianza.

José Luis Franco, de Minnesota, reconoció que en años anteriores existía incertidumbre en algunas rutas, pero aseguró que actualmente Nuevo Laredo representa una opción más segura para viajar hacia el interior del país.

"Ahora uno ya va más tranquilo. La caravana y la vigilancia ayudan mucho, por eso es mejor cruzar por aquí", comentó, al resaltar la importancia de contar con rutas más protegidas para los paisanos.

Asimismo, Miguel Rivas, proveniente de Princeton, Texas, mencionó que, aunque el flujo vehicular es alto por la temporada, el cruce por Nuevo Laredo sigue siendo recomendable.

"Es una ruta más directa y rápida para llegar a casa. El servicio ha sido bueno y, aunque hay más gente viajando, se siente el apoyo de las autoridades", señaló, tras realizar su trámite de ingreso.

Cifras de vehículos cruzando por Nuevo Laredo

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ha fortalecido de manera constante la coordinación con autoridades federales y estatales para garantizar cruces seguros, carreteras vigiladas y atención permanente a los paisanos, consolidando a la ciudad como un referente nacional en materia de seguridad fronteriza.

Con acciones firmes, presencia institucional y una estrategia integral de seguridad, Nuevo Laredo se posiciona hoy como la mejor frontera para cruzar a México, refrendando su compromiso de ser una ciudad segura, humana y solidaria con quienes regresan a su país.