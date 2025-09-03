Reconocen maestros apoyo de alcaldesa

Docentes de educación básica reconocieron la labor de la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, por las acciones emprendidas en beneficio de la niñez y el fortalecimiento académico en la ciudad.

En el marco del arranque del ciclo escolar, la alcaldesa realizó la entrega simbólica de 72 mil 200 paquetes de guías didácticas para preescolar, primaria y secundaria, que incluyen libros de matemáticas, español y cuadernos de ejercicios. Además, destinó 7 mil 141 paquetes adicionales para alumnas y alumnos de sexto grado que transitan a secundaria.

"Estamos muy agradecidas porque estas guías son de mucha ayuda para el docente porque son un apoyo visual muy importante para las clases y también de mucho beneficio para el padre de familia en su economía, es algo que se están ahorrando", señaló Soleica Balderas Andrade, docente de segundo grado de primaria.

De igual manera, 21 mil 950 maestras y maestros recibirán un maletín con materiales especializados que contienen guías, planeaciones, registros de evaluación y láminas ilustrativas, herramientas que facilitarán su labor dentro de las aulas.

"Es una gran ayuda para nosotros los maestros, y sobre todo para los padres de familia porque ya tenemos todo el material completo para iniciar con el ciclo escolar, anteriormente pedíamos las guías a los padres de familia y en esta ocasión, gracias al gobierno municipal ya las tenemos", aseguró María Guadalupe García Rodríguez, maestra de primaria.