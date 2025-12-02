Entregan más de 2 mil permisos para cacería en Nuevo Laredo

Más de 2 mil permisos se han entregado a cazadores en Nuevo Laredo para que participen en la temporada de venado cola blanca. El director de Turismo en el municipio, Alfredo Guarneros, informó que esta cifra supera los números alcanzados en el mismo periodo del 2024 y se prevé que continúe en aumento durante las próximas semanas.

"Al miércoles teníamos 2,160 cintillos entregados, que equivalen al mismo número de cazadores que esperamos visiten nuestra región. Con base en la experiencia de años anteriores, estas solicitudes aumentan conforme avanza la temporada", comentó Guarneros.

Detalles sobre la llegada de cazadores a Nuevo Laredo

También destacó que ya han ingresado por el Puente Internacional II alrededor de 60 cazadores, quienes son atendidos en el módulo especial instalado, en coordinación con personal de Migración, Aduanas y Sedena.

"Los cazadores llegan con su documentación en regla, permisos de armas y equipo especializado. Algunos ya se encuentran instalándose en los ranchos para preparar la temporada, que tiene su punto más alto en la segunda semana de diciembre", detalló.

Los cazadores registrados son principalmente de estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y diversas regiones del interior de México. Recordó que la temporada de cacería de venado cola blanca inició oficialmente el pasado 21 de noviembre con una importante afluencia de cazadores nacionales y extranjeros, lo que anticipa un significativo impulso turístico y económico para la región.

¿Qué impacto tendrá la cacería en la economía local?

El director de Turismo explicó que este año se espera superar los 2 mil 700 cintillos, cifra mayor a los 2 mil 650 del año pasado. Además, la derrama económica proyectada podría rebasar los 15 millones de dólares, beneficio directo para comercios, ranchos cinegéticos, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios locales.

Guarneros destacó la participación de asociaciones y clubes cinegéticos, quienes trabajan de manera coordinada con los dueños de ranchos y SEDENA para facilitar el registro y transportación de armas, garantizando una temporada segura y ordenada.

Acciones de la autoridad para garantizar una temporada segura

"Tenemos una excelente coordinación con SEDENA y los clubes de caza. Se realiza con anticipación el registro de armas y documentos para que los cazadores puedan ingresar sin contratiempos y disfrutar la temporada en la región", agregó.