Entregan 300 becas de titulación en N.L.

Nuevo Laredo se mantiene como uno de los municipios con mayor visión educativa y social en Tamaulipas, al entregar este viernes 300 becas del programa "Juntos por la Titulación Profesional", una iniciativa pionera creada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal para combatir el rezago en la conclusión de estudios superiores.

Gracias a este programa replicado ya en otros municipios de Tamaulipas por sus resultados, el gobierno local garantiza que ningún joven vea truncado su futuro profesional por falta de recursos, posicionando a Nuevo Laredo como un municipio que invierte de manera estratégica en su capital humano.

¿Qué es el programa Juntos por la Titulación Profesional?

Durante la ceremonia, la presidenta municipal destacó el origen social del programa, creado para atender a los egresados que, pese a haber concluido su formación académica, no podían titularse por limitaciones económicas.

"Sabíamos que cientos de jóvenes y adultos habían invertido años de esfuerzo, desvelos y sacrificios en sus estudios, pero un obstáculo, muchas veces económico, les impedía obtener el documento que certifica su logro: su título profesional. Ahí es donde radica el profundo sentido social de este programa.

Añadió que titularse no es únicamente un trámite, sino un paso determinante para acceder a mejores oportunidades laborales, elevar la competitividad profesional y dar certeza jurídica al conocimiento adquirido.

"Titularse es mucho más que un trámite escolar, es obtener la certeza jurídica y profesional de su conocimiento. Es el documento que abre la puerta a mejores oportunidades laborales, a la competitividad y a la dignidad que merecen por su arduo trabajo. Nuestro objetivo primordial es claro: disminuir el índice de egresados sin título e impulsar su plena y exitosa incorporación al ámbito profesional", afirmó la alcaldesa.

Impacto de las becas en la educación de Nuevo Laredo

Desde su puesta en marcha en el 2021, el programa ha transformado la realidad educativa de la ciudad: más de 644 egresados han sido beneficiados mediante una inversión acumulada de 2 millones 853 mil 980 pesos.

Cifras del programa desde su creación

El compromiso del gobierno municipal con la educación se refleja en esta iniciativa, que busca asegurar que todos los jóvenes tengan la oportunidad de culminar su formación profesional sin limitaciones económicas.