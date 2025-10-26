Se suma Nuevo Laredo a campaña Alimenta un México sin Hambre

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de todas sus secretarías y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se sumó a la campaña nacional "Alimenta por un México sin Hambre", entregando más de 2 mil kilogramos de alimentos no perecederos a Cáritas de Nuevo Laredo.

Esta acción reafirma el espíritu humanista que distingue a la administración municipal, que año con año colabora con instituciones comprometidas con el bienestar de quienes más lo necesitan. En esta edición, el esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Sistema DIF y la sociedad civil, refuerza la red de apoyo que busca mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses en situación vulnerable.

El evento estuvo encabezado por el padre Rogelio Lozano Alcorta, presidente del Consejo de Cáritas de Nuevo Laredo y en representación de la alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas, estuvo la regidora Macarena Gonzalez, quien llevó un mensaje de solidaridad de la presidenta municipal.

"Como cada año, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y el Sistema DIF nos unimos con entusiasmo a esta noble campaña, llevando un mensaje de solidaridad, empatía y compromiso. Este esfuerzo compartido es una muestra clara de que la transformación también se construye desde la generosidad y el servicio a los demás", señaló. Durante la entrega simbólica, se destacó la importancia de trabajar de la mano con organismos como Cáritas, que a lo largo de los años ha demostrado su compromiso y sensibilidad en la atención de las necesidades más urgentes de la población.

El Gobierno Municipal subrayó que sumarse a esta campaña es una forma de construir una comunidad más solidaria y empática, en la que los valores de unión y colaboración se traduzcan en acciones concretas que generen bienestar.