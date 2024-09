Faustín López, un neolaredense que en su condición no ve impedimento para salir adelante

Con su carrito de limpieza, en el que carga herramientas y materiales como escobas, trapeadores y azadón, Faustín López Manzanares, de 57 años, sale diariamente en su silla de ruedas a recorrer las calles de la colonia Las Torres.

NADA LO DETIENE

Ni las inclemencias del tiempo ni su discapacidad causada por la diabetes, han sido impedimento para salir adelante y todos los días se encarga de la limpieza de las calles de la colonia, con lo que se ayuda económicamente

"Tengo más de cuatro años dedicándome a barrer las calles y banquetas de aquí de Las Torres, yo no cobro, es lo que la gente me quiera dar. Lo hago porque me gusta ver limpia mi colonia y mucha gente me lo agradece", expresó.

Mencionó que se levanta a las 6:00 de la mañana cuando su esposa sale a trabajar y después de almorzar y tomar su medicamento, se prepara para salir con el carrito de limpieza y comenzar la jornada que él mismo se impuso, además de que algunas personas le pagan por semana por limpiar el frente de sus hogares.

Dijo que realiza otros trabajos de albañilería, pintura de casa, limpia las ventanas y los parabrisas de los coches estacionados en las calles.

Para Faustín, es mejor hacer lo posible por trabajar, ya que si bien hay personas que de buen corazón le regalan mandado y hasta le han ofrecido dinero, él prefiere realizar algo de provecho y sentirse útil, a pesar de su condición.

"Hay muchas personas como yo, que tienen una discapacidad o que piden dinero en las esquinas, pero no hay otra cosa mejor que trabajar honestamente, y que lo bonifiquen a uno por lo que haga; ha habido gente que me ofrece dinero, pero yo les digo que no me deshabiliten, soy discapacitado, pero no me quiero sentir así, esto de trabajar y ganarme mi dinero me motiva a seguir adelante", puntualizó.