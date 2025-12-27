Finaliza campaña de reforestación en Nuevo Laredo

La Coordinación de Gestión Ambiental de Nuevo Laredo concluyó de manera exitosa la campaña de reforestación 2025, reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad.

Durante esta estrategia ambiental se logró la plantación de 3 mil 103 árboles en distintos puntos del municipio, fortaleciendo las áreas verdes y mejorando la calidad de vida de la población.

¿Qué logros se alcanzaron en la reforestación?

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó el arduo trabajo realizado por el personal municipal y subrayó que seguirá impulsando acciones concretas para la protección del entorno natural. Señaló que esta campaña refleja el compromiso permanente de la administración municipal con un Nuevo Laredo más verde y sustentable.

"Esta campaña de reforestación es resultado del trabajo coordinado de un gobierno comprometido con el medio ambiente y con el bienestar de la ciudadanía. Gracias al respaldo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, hoy Nuevo Laredo cuenta con más áreas verdes que contribuyen a mitigar el calor, mejorar la calidad del aire y generar espacios más dignos para las familias", dijo Canturosas Villarreal.

Acciones de la autoridad en la campaña de reforestación

Las labores de reforestación se llevaron a cabo en parques públicos, escuelas, camellones y zonas rescatadas, donde se plantaron principalmente especies como encino verde, fresno común, árboles de lila, mezquite y anacahuita, seleccionadas por su adaptabilidad y beneficios ecológicos.