Nuevo Laredo tendrá "Festival de la Catrina 2025"

Para mantener vivas las tradiciones mexicanas y llenar de color las calles de Nuevo Laredo, se realizará el Festival de la Catrina 2025 donde habrá actividades como desfile y concursos donde se premiará a las mejores caracterizaciones, altares y tamales con el mejor sabor.

La fiesta rendirá homenaje a las raíces mexicanas y al orgullo de recordar a quienes ya partieron, dijo el director de Turismo, Alfredo Guarneros.

"El Festival de la Catrina es una muestra del orgullo que sentimos por nuestras tradiciones. Invitamos a toda la ciudadanía a participar en los concursos, disfrutar de la música, la gastronomía y el ambiente cultural que distingue esta fecha tan especial", expresó Guarneros.

¿Cuándo es el Festival de la Catrina 2025?

Este 1 de noviembre se realizará el Festival de la Catrina 2025 en la Explanada de la Independencia, lugar que se llenará de vida con los colores, la música, los aromas y las tradiciones.

El Festival de la Catrina 2025 promete ser una noche mágica, llena de color, música, sabores y emociones, en la que Nuevo Laredo celebrará la vida a través de sus tradiciones.

¿Cuáles son los concursos y los premios?

En el concurso de la caracterización de Catrina podrán participar personas de todas las edades caracterizadas de catrina o calavera y será en dos categorías: infantil (1 a 12 años), adulto (13 años en adelante), los aspectos a calificar son originalidad, vestuario, maquillaje y actitud. Los premios son en la categoría Infantil; el primer lugar se llevará 5 mil pesos, el segundo lugar 3 mil pesos y el tercero 2 mil pesos.

En la categoría de adultos el primer lugar se llevará 10 mil pesos, segundo lugar 7 mil pesos y el tercer lugar 5 mil pesos.

El concurso de altar de muertos es abierto a ciudadanos, agrupaciones, instituciones educativas y organismos públicos o privados. El altar deberá tener dimensiones de 2 x 3 metros, incluir una reseña explicativa y conservar los elementos tradicionales.

La fecha límite de inscripción es el 28 de octubre o hasta llenar el cupo y los premios son; para el primer lugar 6 mil pesos, el segundo lugar 4 mil pesos y el tercer lugar 2 mil pesos.

El concurso del mejor tamal va dirigido a restaurantes, fondas, hoteles, instituciones gastronómicas y pequeños comerciantes. Los participantes podrán presentar tamales dulces o salados de cualquier región del país, listos para su consumo. Además, contarán con un espacio para la venta y exposición de su producto durante el festival.

Los aspectos a calificar serán sabor, textura, cocción, presentación y explicación de la receta. El primer lugar ganará 3 mil pesos, el segundo lugar 2 mil pesos y el tercer lugar, mil pesos.

Las inscripciones están abiertas en la Oficina de Turismo Municipal, ubicada en Banco Longoria en Belden #2910 esquina con Matamoros, o al teléfono 867 712 7020.