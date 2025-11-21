Celebra Laredo aniversario de la Revolución

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo conmemoró con orgullo y profundo sentido patrio el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, una fecha que reúne la valentía, historia y unidad del pueblo mexicano.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó los actos cívicos y el tradicional Desfile Cívico Militar, acompañada por autoridades militares, educativas y cientos de familias que se dieron cita para rendir homenaje a los héroes de 1910.

"Este día recordamos a quienes lucharon por un México más justo y libre. Sigamos su ejemplo construyendo, desde Nuevo Laredo, una ciudad de oportunidades, paz y fortaleza para todas y todos", expresó la presidenta municipal durante su mensaje en la Plaza Cívica Municipal.