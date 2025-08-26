Arranca la entrega de beca excelencia

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal anunció la dispersión del primer depósito correspondiente a la Beca Excelencia Universitaria, con el propósito de respaldar la formación académica de jóvenes destacados de la ciudad.

En esta primera etapa se realizó el pago a 261 jóvenes universitarios cuyo promedio general es superior al 9 de calificación, la inversión total es de 1 millón 44 mil pesos.

"Hoy cumplimos con nuestros jóvenes, con quienes se esfuerzan día a día en sus estudios. La educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas y en este gobierno estamos comprometidos en apoyarlos para que puedan seguir cumpliendo sus sueños", señaló la alcaldesa.

Asimismo, informó que en este primer depósito, los estudiantes recibieron un monto especial de 4 mil pesos, mientras que la segunda dispersión contempla la misma cantidad para hacer un total de 8 mil pesos.

Explicó que para la segunda dispersión de la Beca a la Excelencia Universitaria, se estará anunciando en las redes sociales del Gobierno Municipal la fecha y el proceso que deberán seguir.

La alcaldesa aseguró que su compromiso con la educación y el impulso al talento académico local será constante durante su administración y así poder brindar oportunidades que fortalezcan el desarrollo de los jóvenes universitarios.