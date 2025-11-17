Guardia Estatal asegura armamento en Nuevo Laredo

Personal de la Guardia Estatal aseguró armamento en Nuevo Laredo luego de atender un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de personas con actividades sospechosas en la zona.

Al arribar al Fraccionamiento Los Fresnos, los elementos observaron a tres hombres, quienes al percatarse de la presencia policial huyeron del lugar, abandonando el equipo que portaban. En el punto se localizaron dos armas largas calibre .223 con cargadores colocados, además de dos cargadores adicionales y múltiples cartuchos.

El armamento fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.