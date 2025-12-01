Ejercerá Nuevo Laredo 5 mil millones en el año 2026

El Ayuntamiento de Nuevo Laredo autorizó el Presupuesto de Egresos 2026, que ascenderá a 4 mil 998 millones 306 mil 298 pesos. Esta cifra supera en 443 millones de pesos lo ejercido en 2025 y representa un aumento del 9.7% respecto al presupuesto aprobado para el año anterior.

¿Cuál es el enfoque del nuevo presupuesto?

Uno de los elementos centrales del proyecto es la inversión pública, que absorberá el 26.7% del gasto total, lo que significa que cerca de tres de cada diez pesos se dirigirán a obras destinadas a mejorar la infraestructura urbana y fortalecer la transformación que se ha venido desarrollando en la ciudad.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública presentó el documento financiero al Cabildo, resaltando que fue elaborado bajo criterios de responsabilidad y equilibrio presupuestal, con el propósito de mantener la solidez administrativa y ampliar los programas sociales.

Durante la sesión, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas subrayó que este presupuesto dará continuidad al proyecto de gobierno vigente. "Este presupuesto reafirma nuestro compromiso con finanzas sanas y con una inversión social sin precedentes. La transformación urbana continúa. En 2026, destinaremos recursos de manera estratégica para llevar justicia social a las zonas que más lo requieren y para modernizar las vialidades que impulsan nuestra economía", expresó.

¿Qué cambios se contemplan en el presupuesto?

Para el ejercicio 2026 se contemplan ajustes relevantes en diversos capítulos, uno de ellos es el incremento a servicios personales, materiales, Bienes y Suministros, Servicios Generales y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. También se modifican las reducciones presupuestales en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, inversiones Financieras y Otras Provisiones, Deuda Pública e inversión pública, manteniéndose como un componente esencial del gasto municipal.

Las autoridades precisaron que las comparaciones se realizan frente a los presupuestos aprobados para los ejercicios 2025 y 2026, debido a que el actual año fiscal ha experimentado ajustes durante su ejecución.