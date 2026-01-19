Ciudadanía reconoce la voluntad política de alcaldesa Carmen Lilia Canturosas

La puesta en marcha de 10 nuevas unidades de transporte público modernas y climatizadas en Nuevo Laredo generó una reacción inmediata entre usuarios y habitantes de distintos sectores de la ciudad, quienes identifican esta acción como una señal clara de voluntad política para atender una de las demandas históricas en materia de movilidad urbana.

Impacto en la comunidad con nuevas unidades de transporte

La medida, encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal en colaboración con los concesionarios de Transporte Público con quienes se firmó un Convenio para la Modernización, Coordinación y Mejoramiento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, marca un antes y un después en la forma de concebir el transporte público como un servicio esencial para la calidad de vida y el desarrollo social.

Durante años, la falta de modernización del transporte público fue una constante en la agenda ciudadana, particularmente para trabajadores, estudiantes y familias que dependen diariamente de este servicio; por lo que la incorporación de unidades de último modelo con aire acondicionado no solo representa una mejora operativa, sino también un mensaje político de prioridad hacia la movilidad digna, segura y humana, que hoy comienza a reflejarse en la percepción de quienes utilizan el sistema.

Acciones de la autoridad para mejorar la movilidad urbana

La señora Yolanda García, vecina de la colonia Hipódromo, destacó que estas acciones no se habían visto antes en la ciudad.