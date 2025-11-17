Refuerza alcaldesa trabajo con notarios

En el marco de una gira de trabajo por la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, sostuvo una reunión con notarios públicos del sur de Tamaulipas, encuentro al que acudió a invitación de profesionales del gremio encabezados por Carlos Pérez Hernández.

Como notaria de profesión, la alcaldesa ha impulsado desde el Gobierno Municipal importantes convenios de colaboración con el Colegio de Notarios de Nuevo Laredo, orientados a brindar mayor certeza jurídica y facilitar trámites en beneficio de la población.

¿Cuál es el objetivo de la reunión?

Estos avances y experiencias fueron parte de los temas que compartió con sus colegas, con quienes coincidió en la importancia de fortalecer los lazos de trabajo entre distintas regiones del estado. La mandataria municipal destacó que el intercambio de perspectivas entre profesionales del derecho es esencial para robustecer la legalidad y la confianza ciudadana.

"Siempre será una prioridad fortalecer la certeza jurídica y trabajar con quienes, desde cada municipio, construyen un Tamaulipas con más confianza y mejores oportunidades para todas y todos", expresó.

¿Qué beneficios trae esta colaboración?

La reunión permitió reforzar el diálogo institucional y profesional entre notarios de diferentes zonas de Tamaulipas, lo que contribuye a mejorar prácticas, impulsar la modernización y consolidar un servicio más accesible y confiable para las familias. "Compartir experiencias con colegas del sur del estado enriquece nuestra labor y nos impulsa a seguir construyendo un mejor futuro para Tamaulipas, desde cada responsabilidad pública y profesional", añadió.