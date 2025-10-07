Papa León XIV nombra obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo

La Diócesis de Nuevo Laredo tiene nuevo obispo. El Papa León XIV nombró a monseñor Luis Carlos Lerma Martínez para esta encomienda en esa región de Tamaulipas.

Hoy, la Conferencia del Episcopado Mexicano informó que "Su Santidad León XIV se ha dignado nombrar obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, al presbítero Luis Carlos Lerma Martínez".

El ahora obispo de Nuevo Laredo era vicario general de la Arquidiócesis de Chihuahua y ahora tiene la encomienda en esta Diócesis de la frontera norte de Tamaulipas.

"Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que peregrina en la Diócesis de Nuevo Laredo y deseamos a monseñor Luis Carlos un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado", señala el comunicado.

Por su parte la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, celebró la llegada del nuevo Obispo y dijo que llena de esperanza y fe. Además le deseó mucho éxito en esta nueva misión pastoral.

"Recibimos con mucha alegría al nuevo Obispo de Nuevo Laredo, monseñor Luis Carlos Lerma Martínez. Su llegada nos llena de esperanza y fe para seguir trabajando unidos por el bien de nuestra comunidad. Que Dios lo bendiga en esta nueva misión pastoral y que juntos sigamos construyendo una ciudad con amor, y valores".

¿Quién es Luis Carlos Lerma Martínez?

Nació el 21 de julio de 1962, en Delicias Chihuahua. En 1982, ingresó al Seminario Arquidiocesano de Chihuahua y fue ordenado sacerdote el 14 de octubre de 1993. Estudió en la Universidad Pontificia de México y realizó la Licenciatura de Teología Bíblica de agosto de 2006 a mayo de 2009. Monseñor ha tenido diversas encomiendas dentro de la iglesia católica.