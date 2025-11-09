Vacunan a 1,070 en Nuevo Laredo

Con una sobresaliente participación de la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo logró aplicar un total de mil 70 dosis contra la influenza durante la Jornada de Vacunación Drive Thru, superando las 702 aplicaciones registradas en la edición anterior.

¿Qué ocurrió?

La actividad, organizada por la Secretaría de Bienestar Social, se llevó a cabo frente a la explanada del monumento a Fundadores, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Desde temprana hora, familias completas acudieron para protegerse en esta temporada invernal, algunos desde sus vehículos y otros más a pie, quienes recibieron atención rápida y segura por parte del personal de salud.

¿Quiénes participaron en la jornada?

Niños, jóvenes, adultos y personas mayores aprovecharon esta oportunidad de inmunización, en una jornada que reafirma el compromiso del gobierno encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal de cuidar la salud y el bienestar de todas las familias neolaredenses.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la cultura de la prevención y acercando los servicios de salud a la población, garantizando una atención accesible, ordenada y eficiente para toda la comunidad.