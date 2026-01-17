Matrimonios colectivos; últimos días de registro

El Sistema DIF Nuevo Laredo informó que está por concluir el periodo de registro para la Campaña Permanente de Matrimonios Colectivos, un programa social que busca brindar certeza jurídica a las parejas y fortalecer los lazos familiares en la comunidad.

Esta iniciativa está dirigida a personas mayores de edad, de nacionalidad mexicana y en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar el acceso al matrimonio civil como un derecho fundamental y un paso importante para la consolidación de las familias.

Autoridades del DIF hicieron un llamado a las parejas interesadas a no dejar pasar esta oportunidad, ya que la fecha límite para realizar el registro es el próximo 23 de enero, por lo que reiteraron la importancia de acudir con anticipación para completar el trámite correspondiente.

Para mayores informes y registro, las personas interesadas pueden acudir directamente a las oficinas del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicadas en Héroe de Nacataz número 2244, en horario de atención habitual.



