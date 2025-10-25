Nuevo Laredo tendrá campaña de matrimonios colectivos; trámite es gratis

Para las parejas que quieran formalizar su relación bajo el marco legal, en Nuevo Laredo se abre una oportunidad para realizar el trámite, el cual será gratis. Además, los recién casados podrán disfrutar de cena, baile y rifa de regalos. Conoce cuáles son los requisitos.

Se trata de la Campaña de Matrimonios Colectivos organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo, dirigida a quienes han tomado la decisión de casarse o llevan tiempo viviendo juntos y desean que su unión tenga certeza jurídica.

¿Cuáles son los requisitos?

El trámite para casarse ante el Registro Civil está dirigido principalmente a personas en situación vulnerable, quienes podrán acudir a las oficinas del Sistema DIF, ubicadas en Héroe de Nacataz #2244, Fraccionamiento Ojo Caliente, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Deberán presentar una copia de su credencial de elector y la de su pareja para solicitar un estudio socioeconómico. Una vez aprobado, recibirán la orientación necesaria para reunir los documentos requeridos por el Registro Civil.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 867 712 10 32.

¿Qué incluye la celebración?

Como parte de esta jornada especial, las parejas podrán contraer matrimonio civil sin costo y disfrutar de una cena, baile y rifa de regalos, organizados por el Sistema DIF como símbolo de celebración y respaldo a las familias beneficiadas.