Frente frío 16 provoca lluvias en Tamaulipas

El frente frío 16 llegó con lluvias a la frontera norte de Tamaulipas. Municipios como Nuevo Laredo, Reynosa y Río Bravo registran precipitaciones que han causado algunas afectaciones en las calles y avenidas de las ciudades durante este miércoles.

"Conforme el frente 16 avanza por la zona Norte, sigue generando actividad de tormentas y chubascos con lluvia localmente fuerte y descargas eléctricas en Reynosa y Díaz Ordaz", informó la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas.

En municipios como Nuevo Laredo, las lluvias empezaron desde las primeras horas de hoy 26 de noviembre, generando inundaciones y provocando que automovilistas se quedaran varados.

También detalló que el débil aire frío ocasionará evento “Norte” con ráfagas de viento entre los 40-60 km/h en el transcurso de hoy. La dependencia añadió que la actividad de lluvias se extenderá la zona Centro durante la tarde de este miércoles.