Lanzan licitación de 47 trenes para conectar Ciudad de México y Nuevo Laredo

Ya se lanzó la licitación de los 47 trenes para la línea férrea del Golfo de México que va de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, informó el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) de la SICT, Andrés Lajous Loaeza.

En la conferencia matutina de hoy, el funcionario estatal presentó un reporte del avance de los proyectos de los trenes de pasajeros en México.

"El día de ayer en la noche se publicó ya la licitación de los siguientes 47 trenes... podrán tener recorridos de más de 2 y 3 horas porque cruzarán muchos más kilómetros, estamos hablando de un recorrido de Saltillo a Nuevo Laredo de casi 400 kilómetros".

Dijo que son 47 trenes de pasajeros con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, con una longitud de 100 metros que permite acoplar dos unidades.

"Es probable que en ciertos horarios tengamos mucha más afluencia, porque son varias estaciones dentro de Monterrey. Entonces, permite acoplar dos unidades".

Dijo que los trenes de largo itinerario son de 300 pasajeros y tendrán asientos más amplios, cómodos, con baño, servicio de cafetería, accesibilidad universal y los sistemas de información a las personas.

Lajous Loaeza informó que en próximas fechas se licitarán tramos de vía de los trenes del Golfo de México, que va de Saltillo a Nuevo Laredo.

"En el Tren del Golfo de México se licitará la Zona Metropolitana Monterrey A el 27 de noviembre, la Zona Metropolitana Monterrey B el 29 de octubre, las estaciones Derramadero - García el 27 de octubre y las estaciones Las Torres- Nuevo Laredo el 27 de enero de 2026".

Estudios de suelo

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, general de División, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, destacó que están próximos a concluir los estudios de ingeniería básica del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Mientras que el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la SICT, Néstor Núñez López, reportó que, hasta ayer, la liberación del derecho de vía en el tren Saltillo-Nuevo Laredo es de 71 por ciento.