Aprueban ley de ingresos para Nuevo Laredo

En sesión de Cabildo encabezada por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, el cual asciende a 4 mil 998 millones 306 mil 298 pesos y establece las bases para mantener un manejo responsable, eficiente y transparente de las finanzas públicas.

La propuesta analizada previamente por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público, que realizó un estudio técnico y financiero para garantizar la congruencia del documento con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, la Ley de Hacienda del Estado y el Código Municipal.

"Con esta Ley de Ingresos aseguramos la estabilidad financiera del Gobierno Municipal, fortalecemos la capacidad de inversión pública y continuamos impulsando programas que mejoran la calidad de vida de las familias neolaredenses", destacó Canturosas Villarreal.

¿Qué ingresos contempla la Ley de Ingresos 2026?

El proyecto contempla ingresos provenientes de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones y convenios, los cuales se distribuirán estratégicamente para atender las prioridades de la administración y garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios públicos.

Entre los principales rubros destacan: impuestos: 303 millones 183 mil 513 pesos, derechos: 85 millones 565 mil 889 pesos, productos: 52 millones 006 mil 159 pesos, aprovechamientos: 55 millones 282 mil 373 pesos y participaciones, aportaciones y convenios: 4 mil 502 millones 268 mil 364 pesos.

¿Cuál es el enfoque de la administración municipal?

La presidenta municipal subrayó que el documento fue elaborado con criterios de disciplina financiera y sostenibilidad hacendaria, a fin de garantizar el equilibrio presupuestario y asegurar que cada peso recaudado se traduzca en obras, programas y servicios que beneficien directamente a la ciudadanía.

"Esta administración se distingue por su transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Nuestro compromiso es seguir trabajando con eficiencia y honestidad para que cada ingreso se refleje en bienestar para Nuevo Laredo", afirmó la alcaldesa.