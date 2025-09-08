Promueve Laredo la lectura con los cuentacuentos

Ante una gran concurrencia, el Gobierno de Nuevo Laredo llevó a cabo la promoción de la lectura en la comunidad con un programa escénico en el que hubo cuentacuentos, canciones lúdicas y la adaptación de obras literarias al teatro musical y la distribución gratuita de libros.

La actividad se llevó a cabo en el centro comercial "Paseo Reforma", como una muestra de la consolidación de vínculos y la suma de esfuerzos del gobierno con grupos empresariales de la localidad para que el arte y la cultura lleguen a todos los sectores de la población y sean también un vehículo para la reactivación económica.

El programa, titulado "Yo cuento, tú cuentas", estuvo a cargo de la Coordinación de Bibliotecas, perteneciente a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, el cual consistió en la lectura de cuentos por parte de Sele Ortiz y Melanie Celis; música interactiva para niños interpretada por Marcos Leija y una obra musical a cargo de la Compañía Teatral "Adolfo López Mateos" que dirige la actriz neolaredense Azucena Rojas.

"Los objetivos de estas actividades que realizaremos frecuentemente a través del programa ´Biblioteca Itinerante´, es reactivar el Paralibros que se ubica en el centro comercial y promover la lectura en la comunidad con actividades lúdicas y la distribución de libros gratuitos", dijo Marcos Rodríguez Leija, Coordinador de Bibliotecas.

"Además, el interés de nuestra presidenta municipal, la licenciada Carmen Lilia Canturosas, es brindarle a nuestra comunidad, a través de las bibliotecas, actividades de sano esparcimiento que les permitan conocer dónde se ubican y con qué servicios cuentan estos centros del saber que no sólo albergan libros de diversas temáticas para su consulta, pues también ofrecen programas recreativos, el uso de sistemas de cómputo, Internet gratuita, espacios lúdicos para niños y otras para la impartición de talleres, conferencias o elaboración de tareas escolares", agregó el funcionario.

Durante la actividad, además de público en general, estuvieron presentes maestros y alumnos de la escuela "Josefa Ortiz de Domínguez" del kilómetro 10.



