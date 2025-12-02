Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio, da conferencia en Tamaulipas

La ingeniera y divulgadora científica, Katya Echazarreta, dio una conferencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde compartió su trayectoria, detalló cómo logró superar obstáculos personales y profesionales significativos hasta convertirse en la primera mujer mexicana en viajar al espacio.

La destacada mexicana se presentó en la Sala Sergio Peña de la Antigua Aduana como parte de las actividades de su Cartelera Naranja del mes con la magistral conferencia "Un Espacio Sin Límites" organizada por el Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo.

A través de su conmovedora presentación, Echazarreta compartió su extraordinaria trayectoria, sirviendo como un faro de inspiración para todas las asistentes. La ingeniera detalló cómo logró superar obstáculos personales y profesionales significativos, destacando la importancia de la perseverancia y la ambición en la búsqueda de grandes metas.

El momento culminante de la conferencia fue el relato de su experiencia en la NASA y su histórico viaje espacial. Katya voló al espacio el 4 de junio de 2022 a bordo del cohete Blue Origin, como parte de una misión fundamental para analizar el "efecto perspectiva" en colaboración con la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA).

Impacto de la experiencia de Katya en la comunidad

La participación de Katya Echazarreta en la conferencia no solo resalta su trayectoria, sino que también busca motivar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños, sin importar los desafíos que enfrenten.