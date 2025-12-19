Llega juguetón a colonia Palmares

Entre sonrisas, abrazos y la ilusión reflejada en los ojos de niñas y niños, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo llevó esperanza y alegría a la colonia Palmares con la entrega de juguetes del programa Juguetón 2025, una iniciativa que pone en el centro de la política pública a la infancia y al bienestar de las familias.

Acciones de la autoridad en el Juguetón 2025

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal convivió con las familias y realizó personalmente la entrega de juguetes, reafirmando la cercanía de su administración con la ciudadanía y, en especial, con la niñez neolaredense. Durante el evento, la presidenta municipal destacó el sentido humano de este programa.

"Cada juguete que hoy entregamos representa cariño, esperanza y el compromiso de este gobierno con nuestras niñas y niños. Seguiremos trabajando para que ninguna infancia se quede sin alegría y para fortalecer los valores de unión y solidaridad en Nuevo Laredo", expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Impacto en la comunidad infantil de Nuevo Laredo

Como parte del evento Juguetón 2025, se instalaron diversos módulos y actividades recreativas. Además de los 2 mil 380 juguetes que se distribuyeron, también se entregaron 4 mil bolsitas de dulces.

El Juguetón es una iniciativa del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo que tiene como objetivo distribuir de manera organizada y equitativa los juguetes previamente recolectados, priorizando que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan con el respaldo de instituciones educativas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Detalles confirmados sobre la entrega de juguetes

La secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, señaló que el evento fue planeado bajo un esquema de logística integral que permitió una distribución eficiente y segura de los apoyos, garantizando una experiencia digna y ordenada para todas las familias asistentes.