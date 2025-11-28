Tamaulipas acumula 1,155 millones de dólares de inversión extranjera directa

Durante el tercer trimestre de 2025, en Tamaulipas se tuvieron 465.8 millones de dólares de inversión foránea, por lo que el acumulado en el año es de 1,155 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED), informó la secretaria de Economía del estado, Ninfa Cantú Deándar.

Con estas cifras, dijo que Tamaulipas se consolida como una de las entidades más dinámicas y competitivas en atracción de capital extranjero en México gracias al clima de confianza y certeza que brinda el gobierno estatal.

¿Cuál es el crecimiento de la inversión foránea?

La entidad registró un crecimiento significativo de inversión foránea durante el tercer trimestre de 2025, al alcanzar 465.8 millones de dólares, lo que representa un incremento de 148.5 millones de dólares respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras oficiales de la secretaría de Economía federal.

Los flujos de inversión recibidos durante este trimestre muestran avances importantes en sectores estratégicos como manufactura, energía, eléctrico-electrónico, automotriz y servicios especializados, áreas clave para la competitividad nacional y estatal.

¿Qué factores impulsan la inversión en Tamaulipas?

Cantú Deándar subrayó que el avance reportado es resultado directo de una estrategia integral basada en la fortaleza logística del estado, su vocación industrial, su infraestructura estratégica y el talento altamente competitivo de su capital humano. Destacó que este comportamiento responde a un entorno favorable para el inicio de nuevos proyectos y para la ampliación de capacidades en empresas ya instaladas.

"Tamaulipas ofrece una combinación única de ventajas: conectividad, ubicación estratégica, liderazgo exportador y una política económica humanista que prioriza el desarrollo regional. Esto nos ha permitido consolidar un ecosistema de negocios sólido y atractivo para la inversión internacional", agregó.