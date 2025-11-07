Ponen en marcha construcción de tramo del tren Nuevo Laredo-Saltillo

Esta mañana dieron el banderazo para el inicio de la construcción del tramo ferroviario Arroyo El Sauz a Nuevo Laredo del llamado Tren del Golfo de México. Autoridades estatales y federales, en presencia de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien estuvo enlazada desde la conferencia matutina.

En el marco del Día del Ferrocarrilero, comenzó la obra que va desde Arroyo El Sauz hasta Nuevo Laredo, el cual tendrá una longitud de 136.48 kilómetros de vía sencilla y tendrá tres estaciones. En su construcción generará 10 mil 922 empleos directos y 32 mil 766 indirectos.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, expresó que esta obra es de gran calado para la entidad y para la frontera en materia económica. "Seguirá haciendo que esta frontera tamaulipeca de Nuevo Laredo siga manifestando como la principal frontera económica de América Latina. El ferrocarril nos une".

¿Cuál será el tiempo de recorrido del tren del Golfo de México?

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de la SICT, Andrés Lajous Loaeza, recordó que el recorrido de este tren de pasajeros desde Saltillo a Nuevo Laredo son 396.34 kilómetros .

Tendrá una velocidad máxima entre 160 y 200 km/h, por lo que se podrá ir de Monterrey a Nuevo Laredo en poco menos de dos horas y a Saltillo en tres horas y media.

En el evento también estuvo el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina.