Entregan útiles y guías didácticas en Nuevo Laredo

Con el firme compromiso de fortalecer la educación y brindar mejores oportunidades a niñas, niños y jóvenes, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal dio inicio al Ciclo Escolar 2025-2026 con la ceremonia realizada en la Escuela Primaria "Rosendo Caballero González", ubicada en la colonia Colinas del Sur.

Durante este arranque simbólico se puso en marcha la entrega de Libros de Texto Gratuitos, Paquetes de Útiles Escolares y Guías Didácticas, acciones que forman parte del programa municipal "Apoyo al Desarrollo Escolar", beneficiando a 67 mil alumnas y alumnos de educación básica en 285 escuelas de la ciudad.

Junto a autoridades educativas, federales, sindicales, así como Deyanira Camarena Capistran, directora de la Institución Educativa, la alcaldesa entregó de manera simbólica 72 mil 200 paquetes de guías didácticas para preescolar, primaria y secundaria, con libros de matemáticas, español y cuadernos de ejercicios así como 7 mil 141 paquetes adicionales para alumnas y alumnos de sexto grado que transitan a secundaria.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó que estas acciones son una apuesta por la calidad educativa y por apoyar la economía familiar.

"Como su Presidenta Municipal, reafirmo nuestro compromiso: seguiremos construyendo aulas dignas y rehabilitando escuelas, edificando espacios del saber como la Infoteca ´Sor Juana Inés de la Cruz"´ y otorgando becas, como lo hemos venido haciendo, para que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos.

"Hoy les otorgamos las herramientas, pero el futuro lo escriben ustedes, alumnas y alumnos. En sus manos está escribir una historia llena de retos superados, amistades inolvidables y aprendizajes que los harán brillar.", agregó Canturosas Villarreal", afirmó.

Además 21 mil 950 docentes recibirán un maletín con materiales especializados: guías, planeaciones, registros de evaluación y láminas ilustrativas.En total, 264 planteles educativos serán beneficiados: 92 preescolares, 152 primarias y 20 secundarias.

La distribución iniciará de manera general a partir del 2 de septiembre, con el apoyo de servidoras y servidores públicos municipales, quienes recorrerán todas las instituciones educativas de la ciudad.

Por su parte, la secretaria de Economía del Gobierno de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deandar, en representación del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, reconoció el respaldo de la administración municipal.

"Reconozco el gran apoyo de la presidenta Carmen Lilia que brinda a la educación de los niños y jóvenes de Nuevo Laredo. La educación básica representa los cimientos de la formación, y bajo la visión humanista del gobernador, avanzamos hacia una Nueva Escuela Mexicana que construye mejores oportunidades para todos".

El alumno Axel Moreno Juárez, de sexto grado de la Escuela Primaria Rosendo Caballero González, agradeció a la presidenta municipal el apoyo que brinda a la educación a nombre de sus compañeros.