Cruzan paisanos por Nuevo Laredo

Con el inicio de la temporada vacacional decembrina, la Caravana Queretana conformada por más de 5 mil 200 vehículos con paisanos cruzaron por la frontera de Nuevo Laredo para ingresar a México, consolidando a esta ciudad como el principal punto de acceso para quienes residen en Estados Unidos y regresan a su país para celebrar las fiestas navideñas con sus familias.

¿Cómo se organiza el ingreso de paisanos a México?

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó la relevancia estratégica de esta frontera durante el periodo vacacional, al ser la más utilizada por los connacionales debido a su infraestructura, conectividad y atención institucional.

Señaló que el Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada para ofrecer un tránsito seguro, ordenado y ágil a quienes visitan la ciudad.

"Nuevo Laredo es la puerta de entrada a México para miles de paisanos que regresan a casa en esta temporada tan importante. Nuestro compromiso es recibirlos con orden, seguridad y calidez, refrendando que esta frontera es sinónimo de progreso, hospitalidad y trabajo coordinado en beneficio de quienes confían en nosotros", expresó la alcaldesa.

Acciones de la autoridad para un tránsito seguro

Como parte de las acciones implementadas, la Dirección de Turismo instaló un módulo de atención en el que se brinda información relevante a los visitantes sobre puntos estratégicos de la ciudad, servicios, rutas y recomendaciones para una estancia segura.

De igual forma, Protección Civil y Bomberos participó en la cobertura de 10 puntos de salida durante la llegada de esta caravana, además mantienen centros de mando en los puentes internacionales, con el objetivo de brindar apoyo inmediato ante cualquier eventualidad o emergencia.

Detalles sobre la Caravana Queretana en Nuevo Laredo

La Dirección de Tránsito y Vialidad realizó jornadas especiales para evitar aglomeraciones en los cruces internacionales y garantizar una mayor fluidez tanto en el ingreso como en la salida de los vehículos, contribuyendo a un tránsito más eficiente durante esta temporada de alta afluencia.