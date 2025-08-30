Llevan servicios a trabajadores de empresas

En colaboración con Index Nuevo Laredo, se llevó a cabo con éxito la jornada "Brigada en tu Empresa" en la compañía Bramson, ubicada en el Módulo Industrial América, donde más de 200 empleados de distintas áreas recibieron atención directa por parte de dependencias locales y estatales.

El propósito de esta estrategia es acercar los servicios del Gobierno al sector productivo, facilitando el cumplimiento de trámites y promoviendo entornos laborales más saludables para las y los trabajadores.

Durante la brigada participaron la Tesorería Municipal, COMAPA, IMPACTA, IMJUVE, INMUJER, la Coordinación de Gestión Ambiental, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina Fiscal del Estado, quienes ofrecieron información, asesoría y diversos servicios en beneficio de los colaboradores de la empresa.