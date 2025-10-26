Se registra incendio en subestación de CFE en Nuevo Laredo

Un incendio en la tarde de este domingo se registró en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El siniestro afecta los servicios de luz y agua potable en algunos sectores de la ciudad.

¿Qué ocurrió?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que autoridades atienden el reporte de incendio de subestación de CFE en paseo Loma Real por carretera Antigua de Nuevo Laredo. Además, recomendaron a la población que tenga precaución al circular por la zona.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?