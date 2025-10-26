Se registra incendio en subestación de CFE en Nuevo Laredo

Se registra incendio en subestación de CFE en Nuevo LaredoServicios de energía eléctrica y agua potable se han visto afectados
Un incendio en la tarde de este domingo se registró en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El siniestro afecta los servicios de luz y agua potable en algunos sectores de la ciudad.
¿Qué ocurrió?
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que autoridades atienden el reporte de incendio de subestación de CFE en paseo Loma Real por carretera Antigua de Nuevo Laredo. Además, recomendaron a la población que tenga precaución al circular por la zona.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
Mientras la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) informó que el incendio afecta directamente la falta de energía en la planta sur. "Pedimos de su comprensión y seguimos atentos a las indicaciones de CFE para mantenerlos informados".
EL MAÑANA RECOMIENDA