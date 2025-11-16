Invita Carmen L. Canturosas a inaugurar Plaza de la Mujer

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, invitó a todas las familias de la ciudad a asistir a la inauguración de la "Plaza de la Mujer", un nuevo espacio público creado para reconocer el papel esencial de las mujeres en la construcción social y el desarrollo comunitario.

Este proyecto forma parte de las acciones del Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura urbana y promover espacios incluyentes, seguros y de convivencia.

La ceremonia oficial se llevará a cabo el martes 18 de noviembre a las 7:30 de la noche, donde se presentará la nueva fuente danzante, además de un programa artístico con talento local.

"Este espacio nace desde el corazón. Es un gesto de gratitud infinita a nuestras madres, hijas, hermanas y abuelas; Nuevo Laredo se transforma y florece gracias a la pasión de sus mujeres, y esta plaza es el símbolo de que esta ciudad cree en ellas y las honra", señaló.

Asimismo, la presidenta municipal extendió una invitación directa a la ciudadanía para formar parte del evento.

"Las invito a que este 18 de noviembre nos acompañen en la inauguración de la Plaza de la Mujer. Esta plaza es suya, es de todas, y su presencia será la mejor muestra del compromiso que tenemos como comunidad", añadió.