Aumenta recaudación del impuesto predial

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dio a conocer que durante lo que va del mes de enero se ha registrado un incremento del 25 por ciento en la recaudación del impuesto predial, en comparación con el mismo periodo del año anterior, resultado de la buena respuesta de las y los ciudadanos que confían en el trabajo y la transparencia del Gobierno Municipal.

La alcaldesa informó que tan solo en los primeros 11 días del año se han recaudado más de 12 millones de pesos por concepto de impuesto predial, cifra que refleja el compromiso de la ciudadanía con el desarrollo de la ciudad y el aprovechamiento de los descuentos vigentes impulsados por la administración municipal.

"Este incremento en la recaudación es una muestra clara de que la gente confía en el buen uso de los recursos públicos, porque saben que cada peso que aportan se traduce en obras que mejoran la infraestructura, la imagen urbana y la calidad de vida de nuestras familias. Aunado a ello, los descuentos que hemos implementado han sido un incentivo importante para que más ciudadanos se pongan al corriente", expresó la presidenta municipal.

Canturosas Villarreal invitó a la población a seguir aprovechando los beneficios vigentes durante el mes de enero y recordó que, como reconocimiento a su responsabilidad, las y los contribuyentes cumplidos recibirán de manera gratuita un Seguro Patrimonial, como incentivo por su pago puntual.

Durante este mes se mantienen descuentos como el 100 por ciento en recargos, gastos de ejecución y cobranza; el 15 por ciento de descuento por pago anticipado, así como la bonificación del 50 por ciento en el impuesto 2026 para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad, previo registro correspondiente.

Asimismo, el Gobierno Municipal recordó que el pago del impuesto predial puede realizarse en línea de manera rápida, segura y sencilla, las 24 horas del día. A través del portal oficial https://nld.gob.mx/predial, las y los ciudadanos pueden ponerse al corriente desde cualquier lugar, sin filas ni traslados, utilizando únicamente su clave catastral. El sistema permite completar el trámite en pocos minutos y con total seguridad.



