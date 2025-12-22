Vinculan a proceso a Antonio 'M' por abuso sexual a menor en Nuevo Laredo

Antonio "M" fue vinculado a proceso tras ser acusado de abuso sexual cometido contra una persona menor de edad en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se informó que se le impuso prisión preventiva, mientras se realiza la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la autoridad judicial vinculó a proceso a Antonio "M" por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una persona menor de edad, hecho ocurrido el 9 de marzo de 2019 en una colonia al sureste de este municipio.

Con base en los datos de prueba presentados, el juez de Control determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.