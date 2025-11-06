Detienen a hombre con armas en Aduana de Nuevo Laredo

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un hombre tras encontrarle armas, cargadores y cartuchos. El hallazgo ocurrió en la Aduana de Nuevo Laredo, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

La autoridad informó que el 31 de octubre del presente año, integrantes de la Guardia Nacional en Tamaulipas, en coordinación con personal de la ANAM, en el puente internacional II "Benito Juárez", en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, realizaron la detención de una persona y el aseguramiento de lo siguiente:

10 armas de fuego (8 largas y 2 cortas)

16 cargadores

380 cartuchos útiles

1 vehículo

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y las acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.

La detención se produjo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Este tipo de acciones son parte de los esfuerzos para combatir el tráfico de armas en la región.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha reiterado su compromiso con la legalidad y el respeto a los derechos humanos durante los operativos.